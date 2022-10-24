Sessizliğe bürünen Sedat Peker hakkında yeni iddia: 'Yüksek dozda ilaç alıyor'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 15:39

Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in geçen haftalarda 'Saray'a uzanan rüşvet iddiaları' kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Rüşvet iddialarından sonra yeni bir paylaşımda bulunmayan Peker sessizliğe büründü.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Gazeteci Erk Acarer, Peker'in son durumunu yakınlarından aldığı bilgilerle açıkladı.

Yeniçağ'ın aktardığına göre; Peker’in ramazan kolisi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını söyleyen Acarer, Peker’in bu duruma çok sinirlendiğini ifade etti.

Acarer, "Rize, Trabzon ve Artvin’de dağıtılan koliler çok büyük rahatsızlık yaratmış hatta bu kolileri dağıtanlara soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma bir iddianameye dönüşmüş durumda. Yardım kolilerinin dağıtılması terörle ilişkilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"ÖFKESİNDEN DELİ OLUYOR"

Öte yandan; Peker'in dijital ve fiziki tecritte olduğunu aktaran Acarer, direkt olarak iletişim kurulamadığını aktardı. Yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabilidiğini ifade eden Acarer şöyle devam etti:

"Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor. Her iki isim de öfkesinden deli oluyor."