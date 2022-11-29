Sedat Peker 'Arkasında Mehmet Ağar ailesi var' demişti: Orhan Adıbelli cinayeti davasında karar

29 Kasım 2022 Salı, 17:27

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık E.Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılırken iki sanık da yardım etme suçundan 15 ve 19 yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık D.K. ile bazı sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar M.E, V.K, S.O.M. ve E.Y. tutuksuz sanık E.K. ile bazı sanık avukatları ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Tutuksuz yargılanan M.P. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların "tasarlayarak öldürme", "yardım etme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanıklardan E.Y, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

Sanık D.K, E.Y'nin yaptığı bir olay nedeniyle yargılandığını öne sürerek, "Olayla hiçbir alakam yok, tamamen iftiradır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.Y'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık V.K'ye "yardım etme"den 19 yıl, sanık D.K'ye ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanıklar M.E, S.O.M, E.Y. ve M.P. beraat etti.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de işyerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve işyerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin olaydan 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla kavgalı olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon Euro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı.

Kayseri'ye getirilen zanlıların 5'i tutuklanmış, M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, E.K. ise mahkeme sürecinde tahliye edilmişti.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARI

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Orhan Adıbelli'nin öldürülmesinin arkasında Mehmet Ağar ailesinin olduğunu iddia etmişti.

Adıbelli'nin azmettiricisinin Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın ortağı olduğunu ileri süren Peker, paylaşımlarında şu sözlere yer vermişti: