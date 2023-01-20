Sedat Peker ve Ünsal Ban dosyasında yeni gelişme

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 21:58

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 21:58

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen, AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban hakkında ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesine karar vermiş, savcılığın iade kararına yaptığı itiraz Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

MAHKEME SAVCILIĞIN İTİRAZINI KABUL ETTİ

İade kararı sonrası iddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesine gelmiş, mahkeme bu kez de yetkisizlik kararı vererek dosyanın Gölbaşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı. Savcılık mahkemenin bu kararına da itiraz etmişti. Bunun üzerine dosya itiraz konusunda karar vermek üzere nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, mahkeme duruşma günü verdi. İlk duruşma 13 Şubat tarihinde saat 10.00’da görülecek.