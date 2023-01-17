Peker davasında ilk duruşma: Sezgin Baran Korkmaz ayrıntısı için gözler Bakanlığa çevrildi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:15

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:15

Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayeti üzerine “iftira, hakaret ve tehdit” suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davasının ilk duruşması Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre duruşmaya, Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ile Peker’in avukatı Ersan Barkın katıldı. Söz alan Peker’in avukatı Barkın, müvekkili hakkında iftira suçunun oluşabilmesi için dile getirdiği iddiaların gerçek olmadığının tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Barkın, bu kapsamda müvekkilinin iddialarında geçen Sezgin Baran Korkmaz’ın 4 Aralık 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığına girip girmediği ve Peker’e koruma tahsis edilip edilmediğinin İçişleri Bakanlığından sorulmasını talep etti.

Gelir İdaresi Başkanlığından da Sezgin Baran Korkmaz adına sahte fatura düzenleme konusunda inceleme yapılıp yapılmadığının sorulmasını isteyen avukat Barkın, Bataklık soruşturmasında tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan Nevzat Kaya ve Yeniköy Motors soruşturması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bilgi talep edilmesini istedi.

Avukat Barkın ayrıca iddialarda ismi geçen Mübariz Mansimov’un da duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

ERTELENDİ

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ise davaya katılma talebinda bulunduklarını kaydetti. Beyanların ardından mahkeme hakimi, avukat Kızılca’nın katılma talebini kabul etti.

Mahkeme heyeti, Barkın’ın taleplerinin Peker’in ifadesinin alınması sonrasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OMUŞTU?

Peker, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Sezgin Baran Korkmaz'la ayın 4'ünde İçişleri Bakanlığı'nda görüştün mü? Resul Hor telefon açıp onu çağırdı mı? Ayın 5'inde bu adam yurt dışına neden kaçtı?” demişti.