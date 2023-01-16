Kriz yaratmıştı: Sedat Peker davası 'tenis topu'na döndü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:02

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:07

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker iddialarının devamında Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini söylemişti. Peker ise, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AKP'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerini kullanmıştı.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma geçen haftalarda tamamlanmış eski Rektör Ünsal Ban hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 14 yıla kadar, Peker hakkında, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ve ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Dosya Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Sedat Peker dosyasının krizi tam da bu süreçte başladı.

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesine karar verdi. Ancak savcılık, mahkemenin iddianameyi iade etmesine itiraz etmişti, iddianamenin akıbetinin belirlenmesi için dosya Ankara Nöbetçi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Nöbetçi mahkeme ise Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyaya bakması gerektiğini belirterek savcının itirazını kabul etmişti. İddianame yeniden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelmiş ancak mahkeme kararına direnen bir adım atarak yetkisizlik kararı vermişti. Kararda olayın yaşandığı sırada Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın Ankara Gölbaşı’nda aynı evde ikamet ettikleri ve yetkilinin Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi olduğunu belirtilmişti. Savcılık bu yetkisizlik kararına da itiraz etmiş bu itiraz Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Kararda, “Suça konu kayıtların gerek alındığı yerin ve gerekse suç tarihi itibarıyla müşteki Zehra Taşkesenlioğlu’nun adres bilgileri dikkate alındığında, suçun öğrenilme yeri ile sanıklara isnat edilen eylemler itibarıyla suç yerinin de Gölbaşı olduğu” belirtilerek dosya Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

MAHKEMELER ARASINDA YETKİ UYUŞMAZLIĞI

Ancak dosyayı inceleyen Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi karşı yetkisizlik kararı verdi. Böylelikle mahkemeler arası olumsuz yetki uyuşmazlığı doğdu. Tenis topuna dönen dava dosyası, mahkemeler arası uyuşmazlığın giderilmesi için 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti Zehra Taşkesenlioğlu’nun şikayet dilekçesini Ankara Adliyesi’ne verdiğini, sanıklara isnat suçlar yönünden yetkili ve görevli mahkemenin Ankara Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi.