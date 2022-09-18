Sedat Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması

18 Eylül 2022 Pazar, 22:23

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınıp bu sabah İstanbul'a getirilmesinin ardından, Peker'in avukatı Ersan Barkın, sürece dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Olur'un bu gece ifade vereceğini söyleyen Barkın, yarın savcılığa gönderilmesini beklediğini söyledi.

Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Türkiye’de “tehdit”, “suçu ve suçluyu övmek”, “hakaret”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “basit yaralama”, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarından adli makamlarca aranıyordu. Sedat Peker suç örgütünün üyesi olarak gösterilen Olur'un 23 Mayıs 2021'de Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya gittiği tespit edildi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan Olur'un Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 6 gün önce Arnavutluk'un başkenti Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gittiği ancak buradan oturum işlemlerini yapmak istediği sırada sınır dışı edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen Olur için devreye girerek Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol ile iletişime geçti. Bu gelişmeler üzerine dün sabah Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınan Olur, bu sabah İnterpol ekipleri tarafından teslim alınarak Arnavutluk merkezli Air Albania'nın 06.30’daki tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Olur, 10.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOYLU'DAN 'SOYSUZ' PAYLAŞIMI

Olur'un İl Emniyet'e götürülüşünden yarım saat sonra Emniyet, sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yayımladı. Yaklaşık 40 dakika sonra Twitter hesabından Emniyet'in açıklamasını alıntılayan Soylu, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" paylaşımında bulundu.

Sedat Peker ve Emre Olur'un avukatı Ersan Barkın, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada Emre Olur'un şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Avukat Barkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil."

Öte yandan Olur'un gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilmesi birçok kişi tarafından, AKP iktidarının "Daha fazla ifşaatta bulunursa seni de bu şekilde Türkiye'ye getiririz" mesajı olarak okundu.