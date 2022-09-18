Emre Olur nerede? Emre Olur, İstanbul'a getirildi mi? Emre Olur hakkındaki son gelişmeler...

18 Eylül 2022 Pazar, 11:15

Geçen yıl itibarıyla sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşaatlarda bulunduğu videolarıyla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker'e suikast iddialarının ardından dün kritik bir iddia gündeme gelmişti. İşte, Peker'in basın danışması olarak tanınan Emre Olur'un, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün gözaltına alındığı bilgisinden sonra yaşananlar...

EMRE OLUR NERDE, İSTANBUL'A GETİRİLDİ Mİ?

Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran'dan kalkan tarifeli uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol görevlilerinden Olur'u uçak altından teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

Emre Olur'un şu anda Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'e yakın kaynakların aktardığı üzerine; Emre Olur, 4 gün önce Arnavutluk'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak üzerine devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla dün Arnavutluk'a yollanmıştı.

Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü. Avukatları ise Olur'un Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.