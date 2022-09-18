Son Dakika: Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, İstanbul'a getirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alındı. Olur, sabah 09.15'te uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.
Geçen yıl itibarıyla sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşaatlarda bulunduğu videolarıyla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker'e suikast iddialarının ardından kritik bir iddia gündeme getirildi.
Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği ve BAE'nin de oturum izni vermediği iddia edilmişti.
TİRAN'DA GÖZALTINA ALINDI
Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınırken sabah 09.15'te uçakla da İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.
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