Süleyman Soylu'dan 'Emre Olur' için 'soysuz' açıklaması

18 Eylül 2022 Pazar, 14:44

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre Olur’u, uçaktan indirildiği sırada İnterpol görevlilerinden teslim aldı. Havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne getirilen Olur, sağlık kontrolünden geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 17 EYLÜL’DE ARNAVUTLUK POLİSİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMASI SAĞLANDI

Emre Olur’un Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“‘Tehdit’, ‘suçu ve suçluyu övmek’, ‘hakaret’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘basit yaralama’, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat Peker suç örgütünün üyesi olan Ahmet Emre Olur’un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şahsın 23 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir.

Kuzey Makedonya ve Balkan ülkeleri İnterpol birimleri ile şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12 Eylül 2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden BAE-Abu Dabi’ye gittiği tespit edilmiştir. 16 Eylül 2022 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Abu-Dabi Büyükelçiliği’mizden BAE’den deport edileceği bilgisinin Emniyet teşkilatımıza iletilmesi üzerine Emniyet teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan’a gideceği tespit edilmiştir.

Ancak Sırbistan makamları, uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan’dan Arnavutluk Tiran’a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol’ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanı’nda 17 Eylül 2022 günü saat 06:00’da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır.

Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk-Tiran’a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur, 18 Eylül 2022 tarihinde saat 06:30’daki uçuşla Tiran-Arnavutluk’tan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.”

SOYLU'DAN 'SOYSUZ' ÇIKIŞI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM'nin açıklamasını sosyal medya hesabında alıntılayıp "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" dedi.