Sedat Peker'in iddiaları sonrası savcılara çağrı: 'Harekete geçmek için neyi bekliyorsunuz?'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:33

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'in kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından kimi AKP'li isimler ve Saray'daki bürokratlara dair rüşvet ve yolsuzluk ağıyla ilgili WhatsApp yazışmalarını açıklayacağı belirtilmişti. Peker ilgili hesaptan beklenen açıklamaları yaptı.

Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya’nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Orakcı’nın yolsuzluk ağını anlattı.

Peker, SPK Başkanı'nın AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için "12 milyon TL rüşvet istediğini" iddia etti.

Peker'in açıklamalarının ardından savcıların iddialar hakkında herhangi bir soruşturma açmaması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Milletvekilleri ve yurttaşlar sosyal medyadan savcılara çağrıda bulundu.

İşte o çağrılar:

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Söz konusu Kılıçdaroğlu, CHP, muhalif gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar olunca cesur olan savcılar, Sedat Peker'in iddiaları karşısında ölüm sessizliğinde. Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz? Sedat Peker'in iddialarını neden araştırmıyorsunuz?

Söz konusu Kılıçdaroğlu, CHP, muhalif gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar olunca cesur olan savcılar, Sedat Peker'in iddiaları karşısında ölüm sessizliğinde. Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz? Sedat Peker'in iddialarını neden araştırmıyorsunuz? — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 27, 2022

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Gülşen’i ışık hızıyla tutuklatan savcılar Sedat Peker’in ifşalarına karşı harekete geçmeyecekse, iddiadan da öte bu açıklamaların araştırılması için TBMM çatısı altında araştırma komisyonu kurulmalıdır. İddialarda adı geçenler ve bu iddialara tanıklık edebilecekler dinlenmelidir.

Gülşen’i ışık hızıyla tutuklatan savcılar Sedat Peker’in ifşalarına karşı harekete geçmeyecekse, iddiadan da öte bu açıklamaların araştırılması için TBMM çatısı altında araştırma komisyonu kurulmalıdır. İddialarda adı geçenler ve bu iddialara tanıklık edebilecekler dinlenmelidir. — Av. Sevda Erdan Kılıç (@SEVDAERDAN) August 27, 2022

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Rüşvetin belgesi mi olurmuş sözü tarihe karıştı. Sedat Peker’in yayınladığı rüşvet belgelerinden sonra Gülşen için ışık hızı ile harekete geçen savcılar burada ne yapacak bakalım.

Rüşvetin belgesi mi olurmuş sözü tarihe karıştı. Sedat Peker’in yayınladığı rüşvet belgelerinden sonra Gülşen için ışık hızı ile harekete geçen savcılar burada ne yapacak bakalım. — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) August 27, 2022

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar: Ey Savcılar! Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarında SPK'dan Cumhurbaşkanı danışmanına kadar uzanan yolsuzluk, rüşvet ve organize suç eylemlerine ilişkin iddiaları hakkında soruşturmalar başlatacak mısınız? Şak diye soruşturma açıp Gülşen'i tutuklayan yargı nerdesin?

Ey Savcılar !



Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarında SPK'dan Cumhurbaşkanı danışmanına kadar uzanan yolsuzluk, rüşvet ve organize suç eylemlerine ilişkin iddiaları hakkında soruşturmalar başlatacak mısınız?



Şak diye soruşturma açıp Gülşen'i tutuklayan yargı nerdesin? — Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) August 27, 2022

Eski CHP Milletvekili Gaye Usluer: Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. Bugün değilse Ne zaman? #SedatPeker

Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz.

Bugün değilse

Ne zaman?#SedatPeker #ToplumsalSorumluluk — Gaye Usluer ???? (@GayeUsluer) August 27, 2022

Gazeteci Sedef Kabaş: Sayın Savcılar, Bizleri şak diye gözaltına aldırıp, tak diye hapse attırıyorsunuz… Sedat Peker’in ortaya döktüğü onca yolsuzluk, cinayet, uyuşturucu ticareti ve daha nice pislik iddia var… Soruşturma başlatmanız için illa laik, demokratik, özgür ruhlu olmak mı gerekiyor?