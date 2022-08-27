Burak Taşçı kimdir, ne iş yapıyor? Sedat Peker, Burak Taşçı için ne söyledi?

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:05

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, bugünü işaret ederek "Çok eğleneceğiz" dediği paylaşımları yaptı. ''Nice haramzadenin delilli ispatlı suç örgütü ifşası'' iddialarının içinde adı geçen Burak Taşçı'nın Hürriyet gazetesindeki yazılarının tamamı internet sitesinden kaldırıldı. İşte, Burak Taşçı kimdir, sorusunun cevabı...

BURAK TAŞÇI KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

3 yıl 8 aydır Hürriyet gazetesi bünyesinde yazarlık yapan Burak Taşçı, 2007 - 2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme bölümü okudu. Daha sonra Taşçı, Marmara Üniversitesi 2018 - 2019 yılları arasında Yayıncılık Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla Hürriyet, Habertürk, Meyda Gündem'de çalıştı. Şu anda Hürriyet gazetesinde ekonomi içerik uzmanı olarak yazılar yazmaktadır.

SEDAT PEKER, BURAK TAŞÇI İÇİN NE SÖYLEDİ?

Sedat Peker, rüşvet ve yolsuzluk ağı iddialarıyla sosyal medyadan paylaştığı yazılarda Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı'yı da hedef aldı. Burak Taşçı’nın 2021 yılında yaptığı ve "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu" ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Peker, paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğini aktardı.

Peker’in paylaşımlarının ardından Hürriyet gazetesi, yazarı olan Burak Taşçı’nın tüm yazılarını internet sitesinden kaldırdı.