Manisa'daki şehit cenazesinde gerginlik
Pençe-Kilit'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı cenaze töreninde gerginlik yaşandı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine uğurlandı.
MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi. Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.
ÖZGÜR ÖZEL'E PROTESTO
Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir grup tarafından protesto edildi.
Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2023
Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik.
Hepimizin bir kez daha başı sağolsun. pic.twitter.com/Sqwwgi4JxU
ÖZEL'DEN PAYLAŞIM GELDİ
Öte yandan CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık. Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Hepimizin bir kez daha başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.
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