Manisa'daki şehit cenazesinde gerginlik

Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:38

Güncelleme: 24.12.2023 - 22:23

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine uğurlandı.

MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi. Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E PROTESTO

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir grup tarafından protesto edildi.

Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık.



Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik.



Hepimizin bir kez daha başı sağolsun. pic.twitter.com/Sqwwgi4JxU — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 24, 2023

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık. Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Hepimizin bir kez daha başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.