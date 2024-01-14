Şehirdeki tek CHP’li belediye başkanıydı: İstifa etti

Yayınlanma: 14.01.2024 - 17:30

Güncelleme: 14.01.2024 - 17:30

Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde başkanlık görevini üstlenen Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzon yerel basının aktardığına göre, Ramis Uzun şunları söyledi:

"2019 yerel seçimlerinde Beşikdüzü’ünde yüzde 61 oy alarak belediye başkanı seçildim. Göreve geldiğimizde gördük ki 118 milyon TL borç ile Türkiye’de nüfusa oranla en borçlu belediyeydik. İlk 3 yıl içerisinde büyük zorluklar çektik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve diğer kardeş belediyelerimizin desteğini gördük. Yaz veya kış demeden belediye ve mahallelerimize hizmet ettik.

Koronavirüs ve deprem ile birlikte oluşan ekonomik buhrana rağmen gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı oldum. Genel Merkezimizin kararı ile 5 aday ile birlikte ön seçim yapılarak, memnuniyet araştırması da yapılacağı söylendi. Memnuniyet araştırması yapılmadan ve bana bilgi verilmeden atama yapıldığını gördüm.

Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır. Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim?

Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize haksızlık edilmiştir. Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplodur. Kabul edilemez. Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.”