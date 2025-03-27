Şehzadebaşı Camii imamından provokatif sözler: 'Suriye’de bile bitti o iş, demir yumruğu yersiniz'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:19

Saraçhane'deki protesto eylemleri sırasında haziresindeki tarihi mezarlara zarar verildiği öne sürülen Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazında tepki çeken ifadeler kullandı.

Cami içinde cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde imamın Saraçhane eylemlerini kastederek "Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın! Aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah" dediği duyuluyor.

Bu sözler üzerine cami içerisinde cemaatteki kimi kişilerden destek sözleri ve alkışlar yükseliyor.