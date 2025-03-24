Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:29

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:29

İstanbul'da, Saraçhane Meydanı'ndaki Şehzadebaşı Camisi'nde mezar taşlarının kırıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurdu. Peki, Şehzadebaşı Camii nerede? Şehzadebaşı Cami hangi ilçede?

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ NEREDE?

İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Kalenderhane Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde 70 numarada ve İstanbul Be­lediye Sarayı'nın karşısında bulunan meş­hur cami, genç yaşta vefat eden oğlu Şeh­zade Mehmet için Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külli­ye içindedir.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ TARİHİ

Bu külliye, camiden başka imaret, tabhane, medreseler ve mektepler oluşmaktadır. Bunlardan halen dispanser olarak kullanılan imaret ile mektep avlu dışında olup cami, medrese, tabhane ve türbeleri bir avlu çevirmektedir. Beş kapı­dan girilen avlunun duvarları pencerelidir.

Yapımına 1543 yılında başlanan ve 1548 yılında tamamlanan Şehzade Camii'nin planı kare şeklindedir ve üzerini 18.42 met­re çapında bir orta kubbe ve bu kubbenin tesirini tamamlayıp devam ettirmek üzere dört büyük yarım kubbe örtmektedir. Bü­yük kubbe 4 fil ayağı üzerine oturmakta­dır. Ayrıca camiin dört köşesinde birer kü­çük kubbe yer almaktadır.

Hünkâr mahfili harimin solunda sütun­lar üzerindedir.Minber ve mihrab saf mer­merden sanatkârane işlenmiş olup kafesli ve parmaklıklıdır. Yine büyük bir sanateseri olan müezzin mahfili sekiz sütun üze­rinde durmaktadır. Camiye üç ayrı kapı­dan girilir. Ortadaki cümle kapısının üze­rinde bir kitabe yer alır. Bu kitabede "Mabed-i Ümmet-i Resûl-i Mûbin - sene 955" yazılıdır.

Cami avlusu 12 sütuna dayanan 16 kub­be ile çevrilidir. Buradaki kalem işleri çok nefistir. Avlunun ortasındaki şadırvan, iş­çiliği ile dikkati çeker. Camiin sağ ve solundaki ikişer şerefeli iki minare, adeta Mimar Sinan'ın üsdatlığının bir göstergesidir. Her minare'çeşitli şekillerde güzel bir biçimde işlenmiş­tir.