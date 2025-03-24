Yandaş medyanın o haberleri sonrası... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'Şehzadebaşı Camii' açıklaması

Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:21

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolar, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde artarak devam ediyor.

Eylemlere yayınlarında ısrarla yer vermeyen merkez medyanın yanı sıra; iktidara yakın medya organları da eylemcileri hedef almaya devam ediyor.

Son olarak, iktidar medyası akılalmaz bir iddia ortaya attı.

"CAMİYE HASAR VERDİLER" İDDİASINI ORTAYA ATTILAR!

TRT Haber'in X hesabından yapılan bir paylaşımda, İBB binasının yakınında bulunan Şehzadebaşı Camii haziresinde, kırılmış bazı tarihi mezar taşlarının fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda taşların İBB binası önünde toplanan yurttaşlar sorumlu tutularak "İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına karşı çıkan gruptaki bazı kişiler Şehzadebaşı Camii’nde bulunan tarihi mezarlara zarar verdi" denildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımını "cami" iddiasına dayandırdı.

Emniyet teşkilatımız, Saraçhane’de beş gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.



Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler… pic.twitter.com/4vOViYpBdO — Davut GÜL (@gul_davut) March 23, 2025

İBB'DEN FLAŞ YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yandaş medyada yer bulmaya başlayan 'Şehzadebaşı Camii' iddialarına ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde bazı mecralarda, Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiğine ilişkin iddialar yer almaktadır. Konunun hassasiyetine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir.

2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul’un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır.

İBB Miras ekipleri bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk sınırlarında bulunmasa da, İBB Miras ekipleri derhal harekete geçmiş, alanda uzman ekiplerle kapsamlı bir tespit ve müdahale süreci başlatılmıştır. İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir.

Ayrıca, Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir.

Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır.

Tarihi ve manevi mirasımıza, kültürel değerlerimizle birlikte; bu bilincin markalaşmış öncüleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat’a sahip çıkmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi."