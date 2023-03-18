'Sel canlarımızı aldı ama toprak suya kavuştu' diyen Bakan Vahit Kirişci'ye tepki yağdı: AKP dönemi vicdanı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 07:07

Depremlerin ağır yıkıma uğrattığı Şanlıurfa ve Adıyaman’da 18 yurttaşın canını alan sel felaketine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vakit Kirişci önceki gün bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kirişci, “Canlarımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı’nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey” dedi.

(Vahit Kirişci)

Kirişci’ye tepki gösteren Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Özür dilemeye ve görevini yapmaya davet ediyoruz” dedi. CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın ise “Felaketten nemalanmaya çalışan AKP dönemi yöneticilerinin vicdanı” yorumunu yaptı.

(Baki Remzi Suiçmez)

‘BETONLAŞMA SONUCU’

Suiçmez, açıklamanın son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu belirterek “Bakanın; kuraklığa yönelik önlemlerin yaşama geçirilmesi, sulama planlaması yapılması, sulama yapılan yerlerde maliyetlerin düşürülmesi, çiftçinin desteklerine özelleştirilen elektrik şirketlerin el koymasının önlenmesi, tarım arazilerini koruması, mera alanlarını tarım dışı kullanıma açmaması gibi görevleri var” dedi. Suiçmez, “Tarım alanlarını betonlaşmaya açarsanız su zaten toprakla buluşamaz. Yağmur, şehrin içinde betonda insanların canını alır. Dere yataklarını imara açarsak dereler taşar” diye konuştu.

(Gökhan Günaydın)

‘İNSANLIK DIŞI’

Günaydın, yurttaşların yaşamını yitirdiği bir felaketten nemalanmaya çalışmanın ancak AKP dönemi yöneticilerinin vicdanıyla açıklanabileceğini vurguladı. Günaydın, “Bakan Kirişci’nin açıklaması hem insanlık dışı hem de maddi gerçeği yansıtmıyor. Sel felaketi tarıma zarar verdi. Tarıma elverişli bir alan yaratmadığı gibi tarım için de felaket oldu. Şanlıurfa’da; 3 milyon dönüm buğday, 1.5 milyon dönüm kırmızı mercimek, 900 bin dönüm arpa ekili. Bu yağışlar o kadar yüksek geldi ki tarım alanları da sel altında kaldı” diye konuştu. Günaydın “O bölgeye moloz dökümü ve tarım alanı üzerine inşaat çalışmaları var. Bakan maalesef bu konulara girmek yerine vicdanları yaralıyor” dedi.

(Erol Kesici)

‘SUYA KAVUŞULMAZ’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan hidrobiyolog Dr. Erol Kesici ise “Bu acıların yaşandığı dönemde bunu söylemek talihsizlik. Sellerden dolayı toprak suya kavuşmaz. Bu şekilde kuraklık önlenemez” diye konuştu.

(Turhan Çömez)

‘GÜZEL ÖLDÜLER’ ZİHNİYETİ

İYİ Partili Turhan Çömez de Kirişci’nin sözlerine tepki gösterdi. Çömez, “Kirişci’nin bu sözleri tam bir AKP klasiğidir. AKP’nin insan hayatına verdiği değerin ve önemin yansımasıdır. Oluşturdukları beton ekonomisi ve rant kültürünün Türkiye’ye faturası çok ağır oldu. Maden faciasında hayatını kaybedenler için ‘Güzel öldüler’ diyen zihniyet, kendini yeniden göstermiştir, Kirişci’ye sormak lazım, 18 cana kaç dönüm toprak suladın? Birkaç ay önce gösterişli törenlerle açtıkları altgeçit insanlarımıza mezar olmuşken, öldüler ama toprak da sulandı diye anlayışı millet yakında tarihe gömecektir” dedi.

VALİ BU REZALETLE ÖVÜNDÜ!

Şanlıurfa’da, 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izlerinin silinmesi için 2 bini asker, 10 bin kişi ile yürütülen çalışmalar sürüyor. Vali Salih Ayhan 3 derenin taşması sonucu yaşanan sel sonrası “Bu afet, Şanlıurfa tarihinin en büyük afetidir ama üstesinden geldik. Şu an 15 kaybımız var, 1 kişiyi arıyoruz” dedi. 5 kişiye mezar olan evde inceleme yapan Vali Ayhan, “Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Çünkü bu bir afet ve Atatürk Baraj havzası olağanüstü bir su aldı. Ama bu çamurlu su olunca arıtmalar buna yetişemedi” diye konuştu.