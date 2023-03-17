Vahit Kirişci'ye bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi: 'Ar edileceğine...'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 18:24

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 18:26

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tepki çeken ifadelerine yönelik Cumhuriyet'e konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN İLE AYNI NOKTA..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maden faciasının ardından kullandığı ifadeleri anımsatan Özel, "Tarım Bakanı Vahit Kirişci’nin, HaberTürk yayınındaki akıl almaz açıklamalarını maalesef dinledik. “Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu” diyen Kirişçi, daha önce ölen madenciler için “Güzel öldüler” diyen AKP’li bakanlara, maden faciasının ardından, “Bu işin fıtratında bunlar var” diyen Tayyip Erdoğan ile aynı noktaya düşmüştür" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Özgür Özel, iktidar kanadından hiçbir yetkilinin istifa etmediğine dikkat çekti.

"MİLLET HESABI SANDIKTA SORACAK"

Özel, "6 Şubat’taki depremler ve son yaşanan sel nedeniyle o bölgedeki topraklar gözyaşına doydu. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye önlem alınacağına, ar edileceğine, yaşanan acılar nedeniyle sorumluluk hissi duyulacağına bu tür açıklamalar yapılmasını milletimize havale ediyoruz. Bu yaşanan büyük facianın ardından kimse sorumluluk alıp istifa edemedi" ifadelerini kullandı.

Depremde yaşanan acılar ve iktidar kanadının başarısızlığı sebebiyle halkın tepkili olduğunu belirten Özel, "Deprem felaketi sebebiyle yaşanan kayıplar tüm toplumda tepkiyle karşılanmışken, bir de başta bakanlar ve diğer sorumluların akıl almaz açıklamaları yöre halkını çok rahatsız ediyor. Bu tür söylemlerin hesabını milletimiz 14 Mayıs’ta sandıkta soracaktır" diyerek sandığı işaret etti.