CHP'li ve İYİ Partili isimler Bakan Kirişci'ye ateş püskürdü: 'İnsanlıktan çıkmışlar, yaşam hakkıyla dalga geçiyorlar'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:59

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:22

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, katıldığı canlı yayın programında kullandığı ifadeler tepki çekmişti. Vahit'in, 18 yurttaşın hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin, "Canımızı aldı ama toprak suya doydu" ifadelerini, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, sert ifadelerle eleştirdi.

CHP'li Şahin, sel felaketine dair meteorolojinin günler öncesinden uyarı yaptığını hatırlatarak, "Artık akıl tutulması da diyemiyorum, akıl yok, beyin yok! Yaşam hakkıyla, ölümle dalga geçiyorlar. Tedbir yok, iki tane boşaltma sistemi bile getiremiyorlar, bu beceriksizliktir, iş bilmezliktir. İnsanların yaşam hakkıyla, ölümüyle dalga geçiyorlar. Bu kadar olmaz, insan biraz utanır. Yüzleri de kızarmıyor insanlıktan çıkmışlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Turhan Çömez ise, "Bakan Kirişci'nin açıklamaları tam bir AKP klasiğidir. AKP'nin insan hayatına verdiği değerin ve önemin bir yansımasıdır. Doğa ile kavga ederek oluşturdukları 'Beton ekonomisi ve rant kültürünün' Türkiye'ye faturası çok ağır olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Maden faciasında hayatını kaybedenler için 'iyi öldüler' diyen zihniyet, ölü bedenlere bir günde ulaşmakla övünen anlayış, bugün de kendini selin ardından ortaya koyduğu tavırla, yeniden göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Çömez, "Vahit Kirişci'ye sormak lazım, 17 cana kaç dönüm toprak suladın? Birkaç ay önce gösterişli törenlerle açtıkları alt geçit, insanımıza mezar olmuşken, 'öldüler ama toprak da sulandı' diyen anlayışı milletimiz yakında tarihe gömecektir. Görüntüleri ibretle ve üzülerek izledim.Bu alt geçidin balçığı içinde, sopalarla insan cesedi aranırken, aynı zamanda, çamura batmış, yok olmuş tek adam rejimi de arandı ve bulunamadı.İşte bu anlayışın tarihin karanlık sayfalarında da yok olup gitmesine sadece iki ayımız kaldı" sözleriyle Kirişci'yi hedef aldı.

"HERKES SORUMLULUKTAN KAÇIYOR, KAÇAMAYACAKLAR"

İktidarın her afette yetersiz kaldığını belirten Suzan Şahin, "'Sağanak yağış olacağı önceden biliniyordu, deprem bilinmiyordu' ifadesini de kabul etmiyorum. Bizim ülkemiz deprem ülkesi, neden bu binaları rutin araç muayenesi yapar gibi kontrol etmiyorlar. Herkes sorumluluktan kaçıyor, bilanço müteahhitlere kaldı. Müteahhitler masum demiyorum ama bu ruhsatları kim verdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neden zaman zaman denetim yapmadı? Binayı denetleyen güya yapı denetim firması zaten başka bir müteahhit firma oluyor. Asla kabul etmiyoruz. Bu yaşananların hepsi ihmaldir. Hakkımızı da helal etmiyoruz, hesap soracağız. Kaçamayacaklar" dedi.

Turhan Çömez Vahit Kirişci'yi sosyal medya hesabından da eleştirmişti.

Selin vurduğu Şanlıurfa’da, can kaybının yaşandığı Abide Köprülü Kavşağı’nın viyadüklerini yapan Gürbağ İnşaat'ın, Kahramanmaraş’ta depremzedeler için 863 konut inşa edeceği ortaya çıkmıştı. CHP'li Şahin konuya ilişkin, "Kurtarmaya gecikiyorlar ama inşaat yapmaya ihale vermeye gelince hiç gecikmiyorlar, çok hızlılar. Bir de bu ihaleleri aynı kişilere veriyorlar. Bunlar için yapı denetimi, sağlıklı bina önemli değil sadece paraya bakıyorlar. Para getiriyorsa yapıyorlar" şeklinde konuştu.