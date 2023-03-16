Bakan Kirişci'nin 'sel' yorumu tepki çekti: Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 22:50

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 00:43

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te moderatörlüğünü Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında önemli açıklamalarda bulundu.

'15 CANIMIZI ALDI AMA...'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili yaptığı yorum gündem oldu. Canlı yayında Depremzede çiftçiye verilen destekleri anlattığı esnada Kirişçi, ” Yağış düzensizliği yok mu? Evet, var. Şu anda bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan da toprak suya kavuştu” dedi.

BARAJ DOLULUĞUNU ÖRNEK GÖSTERDİ

Kirişçi sözlerinin devamında sele ve 17 insanımızın hayatını kaybetmesine neden yağışların “olumlu” yönlerine örnek olarak Atatürk Barajı’nın doluluk oranının artmasını gösterdi.

Kirişci'nin ifadeleri sosyal medyada kullanıcılardan tepki topladı.