Selahattin Demirtaş: "Ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz"

07 Ekim 2021 Perşembe, 17:14

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından ailesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ekranlara çıkarmasının ardından FOX TV'ye inceleme başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başak Demirtaş ise "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından, eşi ve ailesinin hedef alındığına yönelik bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım. Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak." denildi.

Dün akşam ekranlarda ailemi hedef haline getiren linç güruhları iyi bilsin ki, ailemin tek bir ferdinin saç teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz. Milyonların yürekli dayanışmasını unutmayacağım gibi, bunu da asla unutmayacağım.



Milyonlar gibi benim de kalbim seninle Başak. https://t.co/F5MmBpMnUn — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 7, 2021

NE OLMUŞTU?

FOX TV, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son kitabı Efsun'un çıkmasının ardından eşi Başak Demirtaş'ı programına konuk olarak almıştı.

Demirtaş'ın yayına katılmasına yandaş medya tepki gösterdi. Tepkilerin ardından RTÜK, Fox TV hakkında inceleme başlatmıştı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.