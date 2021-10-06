Başak Demirtaş’ı konuk eden FOX TV’ye RTÜK’ten inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yayına almasının ardından Fox Tv hakkında inceleme başlattı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 20:33
Başak Demirtaş’ı konuk eden FOX TV’ye RTÜK’ten inceleme
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fox Tv hakkında inceleme başlattı.

Fox TV, cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın son kitabı Efsun'un çıkmasının ardından eşi Başak Demirtaş'ı programına konuk olarak aldı.

Demirtaş'ın yayına katılmasına yandaş medya tepki gösterdi. Tepkilerin ardından RTÜK, Fox TV hakkında inceleme başlattı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "Fox yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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