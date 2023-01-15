Selahattin Demirtaş: Harika bir miting olmuş, sesiniz geldi

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın İstanbul mitingini paylaşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Duydum ki harika bir miting olmuş. Duydum dediğim, sesiniz geldi..." dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 19:54
Selahattin Demirtaş: Harika bir miting olmuş, sesiniz geldi
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın İstanbul Kartal'da düzenlediği, söz ve müziğini yazdığı seçim şarkısının da ilk kez çalındığı mitinge katılanları kutladı. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş, şunları kaydetti:

 "Duydum ki harika bir miting olmuş. Duydum dediğim, sesiniz geldi. Bugün harikaydınız, hep öyle olacaksınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Lütfen duygularınızı yazın bana, merak ediyorum."


Emek ve Özgürlük İttifakı HDP Selahattin Demirtaş

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