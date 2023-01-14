Demirtaş'tan Soylu'nun seçim güvenliği açıklamasına yanıt: Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 17:31

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 17:31

İçişleri Bakanı Soylu, dün 81 il emniyet müdürü ile bir araya geldiği toplantıda, seçim dönemine girildiğini belirterek, "Seçim dönemini manipüle etmek isteyen çok anlayışla karşı karşıya kalacağınızı unutmayınız. Seçimin güvenliği jandarma ve polisimize emanettir" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasını sosyal medyadan alıntılayarak "Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız" yanıtını yazan Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur. Bütün siyasi aktörler bu konuyu, partiler üstü bir yaklaşımla hep birlikte ele almalı. Seçim güvenliğini bunlara bırakamayız"