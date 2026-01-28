Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl 3 ay hapis

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir’in yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir hakkında yöneltilen suçlamaları karara bağlayarak hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Avukat Ramazan Demir’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından suçlu buldu.

Yargılama sonucunda mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadan Demir’e toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

DEMİR: KISMETİME 11 YIL 3 AY HAPİS DÜŞTÜ

Hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kararı ilişkin bir paylaşım yaptı.

Avukat Ramazan Demir, “Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağ olsun" dedi.