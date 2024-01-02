Selahattin Demirtaş, Kobani Davası’nın duruşmasında savunmasına devam ediyor

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:30

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı Kobani Davası’nın duruşması görülüyor.

Demirtaş, duruşmaya Edirne Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma öncesi SEGBİS’le katılan avukat ve katılımcılar, babası Tahir Demirtaş’ı kaybeden Demirtaş’a başsağlığı dileğinde bulundu.

Demirtaş’ın savunması şöyle:

"Savunmamı, emekçi Tahir ustaya, babama onun şahsında tüm emekçi anne ve babalara ithaf ediyorum."

(Bauman’dan 'Şu anda siyasetin eli kolu bağlı' cümlesini alıntı yaparak) Türkiye’de siyaset neden çöktü? Bizi hapse kim gönderdi? Bu dava vesilesiyle halkımızın tarihinin bir daha gün yüzüne çıkması için elimizden geleni yapacağız. Herkes elmanın düştüğünü gördü ama sadece Newton 'neden?' diye sordu. Biz de 'neden' diye soracağız. Neden bu saf kötülük? Bu dava vesile ile kötülüğün kaynağını anlatacağım.

Homo sapiens olarak bizler için her şey toplumsal yaşam ile başladı. Karnını doyurmak, neslini sürdürmek, hayatta kalmak gibi ilkel dertlerimiz vardı.(Biyolojik doğamız gereği) Molekül olarak bir arada durmak ve çoğalmak isteriz. Bu şekilde var olmak isteriz. Biz insanlarda moleküler olarak ölüm diye bir şey yoktur, sadece biçim değiştiririz. Köyler, kasabalar kurduk. Mülkiyeti getirdik. Eril güç zihniyetli medeniyetler kurduk. İlkel zamanlarda mandamıza serbest dolaşma hakkı varken biz kadınlarımızı dört duvara hapsettik. Medenileştik, böyle kötüleştik.

Sayın yargıç bize neden yargılanıyorsunuz diye sorarsanız size şöyle açıklayayım: Bizim halkımız karnını doyurmak, neslini sürdürmek, hayatta kalmak istiyor. Türkler de bu topraklara geldiğinde bunu istedi. Biyolojik açıdan baktığınızda herkes haklı ama herkes güçlü değil. Biyolojik olarak sadece güçlüler hayatta kalır. Bu olmasın diye kültürü yaratmıştık, hukuku, ahlakı yaratmıştık. Kültürel olarak biz (Kürtler) haklıyız. Gaspçı, zorba kültür ile etik sözleşmeleri ihlal edenlere karşı direndiğimiz için yargılanıyoruz.”

(Sömürgeciliği yansımaların kültürel ve siyasetteki etkilerini vurgulayarak) Bu dosyada bizim tutuklu kalmamız gerekiyor ki Cumhur İttifakı varlığını sürdürebilsin. Tutuklu kalalım ki Cumhur İttifakı uluslararası sermayede var olabilsin.”

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