Selahattin Demirtaş’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. Demirtaş’ın cenazesi bugün Mardin Kapı Mezarlığı'nda defnedildi.
Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti.
Demirtaş, yasını cezaevinde yaşamak istediğini ve bu konuda bakanlıktan herhangi bir talepte bulunmayacağını duyurdu. Demirtaş'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na götürüldü. Tahir Demirtaş, kılınan cenaze namazı sonrası Mardinkapı Mezarlığı’na götürülerek burada defnedildi.
Cenaze törenine Selahattin Demirtaş’ın eşi, annesi, yakınları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yurttaşlar katıldı.
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