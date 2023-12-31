Demirtaş: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür

Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:52

Güncelleme: 31.12.2023 - 16:52

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

Selahattin Demirtaş, DEM Parti aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj iletti.

Demirtaş'ın el yazısı ile paylaşılan notta, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum" ifadeleri yer aldı.