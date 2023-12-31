Demirtaş: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür
Babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden Selahattin Demirtaş, taziyelerini iletenlere teşekkür etti. Demirtaş, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et" dedi.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.
Selahattin Demirtaş, DEM Parti aracılığıyla kamuoyuna bir mesaj iletti.
Demirtaş'ın el yazısı ile paylaşılan notta, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun. Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum" ifadeleri yer aldı.
Selahattin Demirtaş’ın kamuoyuna mesajı:— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 31, 2023
Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun.
Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/kf6wiUKnYp
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