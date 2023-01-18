Selahattin Demirtaş: Meydanlar tıka basa dolarsa sandığı çalmaya kalkamazlar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçim güvenliğine ilişkin paylaşım yaptı. Demirtaş, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:43
Selahattin Demirtaş: Meydanlar tıka basa dolarsa sandığı çalmaya kalkamazlar
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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımları sürdürüyor. 

Son olarak seçim güvenliğine de değinen Demirtaş, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" dedi.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

""Kaybetse de gitmez" diye düşünen var mı arkadaşlar? Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen: Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar. Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez."


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