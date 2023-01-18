Selahattin Demirtaş: Meydanlar tıka basa dolarsa sandığı çalmaya kalkamazlar
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından seçim güvenliğine ilişkin paylaşım yaptı. Demirtaş, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" dedi.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımları sürdürüyor.
Son olarak seçim güvenliğine de değinen Demirtaş, "Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar" dedi.
Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
""Kaybetse de gitmez" diye düşünen var mı arkadaşlar? Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen: Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar. Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez."
"Kaybetse de gitmez" diye düşünen var mı arkadaşlar?— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 18, 2023
Öyle düşünenlere şunu söyleyin lütfen:
Meydanlar tıka basa dolarsa seçimi, sandığı ve zaferi çalmaya kalkamazlar.
Tüm mitingler coşkulu ve kararlı bir halk gösterisine dönüşürse öyle bir şey akıllarından bile geçmez.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- Meclis martta feshedilecek
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- 'Eğer ajandam var diyorsan...'
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı