Selahattin Demirtaş: 'Türkiye artık değişime karar verdi'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 20:02

Güncelleme: 13.05.2023 - 12:09

Ege Bölgesi'nde ve daha birçok il ve ilçede “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” sloganıyla seçim çalışması yürüten Yeşil Sol Parti, final mitingini İzmir'de gerçekleştirdi.

Gündoğdu Meydanı'nda 17.30'daki mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti Eş sözcüsü ve İzmir milletvekili adayı İbrahim Akın, ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, Toplumsal Özgürlük Partisi sözcüler kurulu üyesi Juliana Gözen, EMEP Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Azadî Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Süleyman ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş katıldı.

"Hak, hukuk, adalet", "Patates, soğan güle güle Erdoğan", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan kalabalığın karşısına çıkan Başak Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi ve Selahattin Demirtaş’ın ses kaydını paylaştı.

Demirtaş, ses kaydında "Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur, refah ve barış içinde, adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için 'Anahtar sizin elinizde' diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim sana sesleniyorum. En yakın seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın.

Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerden yalan yanlış haberler yapabilirler, daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Bunun icin 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. Bir oy Yeşil Sol Partisi'ne, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.