Selahattin Demirtaş’ın ‘sakıncalı’ bulunan mektubuna el konuldu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:14

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:14

Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Songül Adın adlı mahkuma bir mektup gönderdi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, mektup okuma komisyonu ise Demirtaş’ın gönderdiği mektubu ‘sakıncalı’ buldu. Komisyon ‘sakınca’yı ise şöyle gerekçelendirdi:

“Mektup içindeki kartın tamamında terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon sağlayıcı söylemler, örgüte bağlılığı artırıcı cümleler olması ve alenen biz vurgusu yaparak terör örgütünden kopuşları engelleyici ifadeler olması kanaatiyle…”

Söz konusu kararın ardından Adın, itiraz ederek mektubun kendisine keyfi bir şekilde verilmediğini belirtti, mahkemeye başvurdu. Kayseri 2. İnfaz Hakimliği ise Demirtaş için, “Terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza infaz kurumunda bulunduğu görülmüştür” diyerek itirazı reddetti.