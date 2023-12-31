Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah hayatını kaybeden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah hayatını kaybeden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim.
Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum."
Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 31, 2023
Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2024 MTV oranları belli oldu!
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Cep telefonu yurtdışı kayıt harcı ve pasaporta dev zam!
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- Bursa'da korkutan deprem!
- Sanatçı Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
- Süper Kupa krizi sonrası 'kayıp' aranıyor!
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'