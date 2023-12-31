Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah hayatını kaybeden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 15:32
Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah hayatını kaybeden, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş için taziye mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Halkların Demokratik Partisi'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendim.

Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet, Demirtaş ailesine başsağlığı diliyorum."

 

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.  


CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tahir Demirtaş

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