Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına şartlı destek

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:17

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:17

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'de konuşsun, umut hakkından faydalansın" çağrısıyla ilgili bir mesaj da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş'ın mesajını ise Avukat Sıdkı Zilan açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw’a konuşan Zilan, Demirtaş ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptıklarını, görüşmede güncel siyasi gelişmeler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürece ilişkin konuştuklarını söyledi.

"CEZAEVİNDE KONUŞMAM"

Sıdkı Zilan'ın aktardığına göre, yeni "çözüm süreci"nde ne devletin ne de AKP’nin kendisiyle doğrudan görüşme yapmadığını belirten Demirtaş, yeni süreçte rol almaya hazır olduğunu ifade edip şöyle konuştu:

“Süreci desteklemeye hazırım. Beni ziyarete gelen bazı avukatlara da söyledim. Ben cezaevinde olduğum sürece sizinle Kürt sorunu üzerine konuşmayacağım. Ben tutuklu biriyim. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım.”

Zilan’ın aktardığına göre Demirtaş, Kandil'le görüşme iddialarına ilişkin ise “Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” dedi.