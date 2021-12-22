Selahattin Demirtaş'tan dilekçe: AYM'den talebini açıkladı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:36

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da alarında 700'e yakın siyasetçi hakkında siyaset yasağı getirilmesini istemişti.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, hakkında siyasi yasak istenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı'na dilekçe verdi.

Demirtaş'ın dilekçesini eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabından paylaştı. Başak Demirtaş'ın "Yargıtay, HDP kapatma davası kapsamında pek çok HDP’li için siyaset yasağı istiyor. Selahattin için de." diyerek paylaştığı dilekçeye göre, iddianameye karşı kapsamlı hukuki savunmayı avukatlarının sunacağını belirten Demirtaş "Ancak yine de dışarıdayken ne kadar siyasetçiysem içeride de o kadar siyasetçi olduğumu rahatlıkla belirtebilirim. Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur" dedi.

Mahkemenin kendisine siyasi yasak getirmesi halinde kararın son cümlesi olarak "Siyasi yasak getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz" değiliz yazılmasını talep eden Demirtaş, dilekçesini "Kararınızın Türkiye toplumu ve ortak geleceğimiz açısından katkı sağlayıcı nitelikte, tarih önünde ve halkın huzurunda gururla savunacağınız şekilde olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.



