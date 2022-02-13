Selahattin Demirtaş'tan Erkan Baş'a mektup: Birlikte son vereceğiz
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TİP Başkanı Erkan Baş'a halk buluşması öncesinde mektup yolladı.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) düzenleyeceği halk buluşması öncesinde bir mektup gönderdi.
Demirtaş, TİP Başkanı Erkan Baş'a yolladığı mektupta, "Dayanışma dileklerimle tüm dostlara, TİP'li yoldaşlara içten sevgilerimi, başarı dileklerimi iletiyorum" dedi.
Demirtaş'ın yolladığı mektubu Twitter hesabından paylaşan Baş, "Sevgili Selahattin Demirtaş’ın Edirne’den Haliç’e ilettiği sıcak selamı ve başarı dilekleri hepimizi çok mutlu etti. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Bu karanlık döneme birlikte son verecek, özgür yarınlara birlikte yürüyeceğiz. En yakın zamanda buluşmak üzere!" dedi.
Demritaş mektubunda şunları ifade etti:
"Değerli arkadaşım, 13 Şubat 2022'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiniz dayanışma etkinliğine katılabilmeyi çok isterdim. Ancak binlerce emekçinin o gün orada olacağını biliyorum ve dayanışma dileklerim ile tüm dostlara, TİP'li yoldaşlara içten selam, sevgilerimi, başarı dileklerimi iletiyorum. Özgür yarınlarda görüşebilmek dileğiyle dostlukla..."
Sevgili Selahattin Demirtaş’ın Edirne’den Haliç’e ilettiği sıcak selamı ve başarı dilekleri hepimizi çok mutlu etti.— Erkan BAŞ (@erkbas) February 12, 2022
Kendisine yürekten teşekkür ediyorum.
Bu karanlık döneme birlikte son verecek, özgür yarınlara birlikte yürüyeceğiz.
En yakın zamanda buluşmak üzere! pic.twitter.com/nbmJHHemHa
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