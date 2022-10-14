Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı.
HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.
Mahkeme Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.
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