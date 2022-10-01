Selahattin Demirtaş: 'Mahallenin delisi' de deseler asla vazgeçmeyeceğim

01 Ekim 2022 Cumartesi, 03:53

"Tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim" diyen Demirtaş, "Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin "delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi" ya da karşı mahallenin "teröristi, katili" olarak yaftalanmayı göze alıyorum" dedi.

Demirtaş Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Milyonların sessiz barış çığlığını hücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum.





Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin 'delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi' ya da karşı mahallenin 'teröristi, katili' olarak yaftalanmayı göze alıyorum.





Konforlu alanlarından 'siyaset' yapanların çıtları çıkmasa da, tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi, söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün.

Milyonların sessiz barış çığlığını hücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum. (1/3) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 30, 2022

"KİMSE GERİ ADIM ATMAMIZI İSTEMESİN"

Demirtaş aynı gün Twitter'dan yaptığı bir önceki paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin. Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız."