Selahattin Demirtaş'tan 'Muharrem İnce' çıkışı: 'Çok ayıp ediyor, üç beş oy uğruna...'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:16

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:16

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ederken; bu süreçte iktidardan çok muhalefete yönelik sert çıkışlarıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığına yönelik tartışmalar da devam ediyor.

DEMİRTAŞ O SÖZLERE SERT ÇIKTI

Son olarak, yaklaşık 6,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin HDP'yle ilgili, "PKK'lılarla anlaşma yapmam" sözlerine tepki gösterdi.



"ÜZERİNE YAPIŞIP KALACAK"

Gerçek Gündem'e konuşan Demirtaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyorum. Muharrem Hoca çok ayıp ediyor, bu yakışıksız sözler seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. Üç beş oy uğruna milyonlarca HDP’liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok."

"ÖNCE ERDOĞAN REJİMİ SANDIĞA GÖMÜLECEK"

Seçim tahmini konusundaki soruya, "Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır" yanıtını veren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlatmaya yol açar. Sonrasında, uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı, öyle üç beş günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek sonrasında yapacak çok iş var."

NE OLMUŞTU?

İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan HÜDA PAR ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği belirtilen HDP'yi kastederek, "Bir tarafta Hizbullah var bir tarafta PKK" demişti.