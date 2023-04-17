Selahattin Demirtaş 'oy pusulasını' paylaştı: 'Matematik açısından aslında böyle...'
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu karşısında diğer tüm Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olarak resmedildiği bir oy pusulasını paylaşan Demirtaş, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle" dedi.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı günler kala, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'oy pusulası' paylaşımı gündem oldu.
"MATEMATİK AÇISINDAN ASLINDA BÖYLE..."
Twitter'dan Kılıçdaroğlu karşısında diğer tüm Cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olarak resmedildiği bir oy pusulasını paylaşan Demirtaş, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" dedi.
DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?
Seçime ilişkin konuşan Demirtaş, BBC Türkçe'den Ayse Sayın'a verdiği röportajda, Muharrem İnce'ye oy vermenin Erdoğan'a oy vermekten farkı olmadığını söylemişti.
Demirtaş, şu sözleri kullanmıştı:
"Seçmenlerin, sandık başına gittiklerinde akılcı bir tercihle seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ince hesaplar yaparak seçimi ikinci tura bırakmayı düşünen seçmenler varsa onlara naçizane tavsiyem, doğrudan Erdoğan’a oy vermeleri. Çünkü bugünkü seçim matematiğinde İnce’ye oy vermekle Erdoğan’a oy vermek arasında fark yok. Zaten seçim ola ki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanamayacağının garantisi yok."
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