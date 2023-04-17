Demirtaş’tan ‘Burhan Altıntop’ göndermeli Erdoğan mesajı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Avrupa Yakası' karakteri ‘Burhan Altıntop’la gönderme yaptı. Demirtaş “Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ” ifadelerini kullandı.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
Demirtaş bu kez paylaşımında, Komedi dizisi olan ‘Avrupa Yakası’ karakteri Burhan Altıntop’un ‘Ben aslında yokum” kesitiyle göndermede bulundu.
Demirtaş paylaşımında, “Lütfen yandaş kanalları televizyonundan sil, sosyal medya hesaplarını engelle, sitelerine tıklama, küfürbaz liderlerini asla izleme, dinleme. Gözün, kulağın, yüreğin muhalefette olsun. Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ” ifadelerine yer verdi.
Lütfen yandaş kanalları televizyonundan sil, sosyal medya hesaplarını engelle, sitelerine tıklama, küfürbaz liderlerini asla izleme, dinleme.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 17, 2023
Gözün, kulağın, yüreğin muhalefette olsun.
Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ :) @YesillerSol #YeşilSolParti pic.twitter.com/YPVHQi2NIz
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