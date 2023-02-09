Selahattin Demirtaş'tan OHAL çıkışı: 'Başka bir plan olduğu kesin'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:23

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 23:23

TBMM Genel Kurulu, depremde etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı görüşüldü. Cumhurbaşkanı'nın OHAL kararı AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL kararına yönelik olarak, şu paylaşımlarda bulundu:

"Neleri yapmaya yetkisi yok ki OHAL'e ihtiyaç duyuyor? OHAL olmasa gerçek yağmacılara müdahale edilemiyor mu, yardım toplanamıyor mu, enkaz kaldırılamıyor mu? Muhalefet süreci dikkatle takip etmeli. Başka bir plan olduğu kesin.

2016'da ilan edilen OHAL, gerekçesinin ve amacının dışına çıkılarak tüm muhalefeti susturmak için kullanıldı. Bu defa da amaç dışı tek bir yetki kullanılırsa kıyametin kopması lazım."