Selahattin Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem Millet İttifakı'na hem de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:17
Selahattin Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı
Abone Ol google-news

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor. 

Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Demirtaş, "Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu. 

"SANDIĞA GİDİN"

Demirtaş, bir başka paylaşımında gençlere seslenerek, “Gençler, şu telefonlardan rahatça alabilmek istiyor musunuz? O zaman önce sandığa gidin ve değişim düğmesine basın” dedi.

"MAYIS'TA SÖZLEŞMEN BİTİYOR, SARAY'I BOŞALT"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" ifadelerini kullanarak Saray'ın fotoğrafını paylaştı. 


HDP Selahattin Demirtaş Saray 2023 seçimleri Seçim

İlgili Haberler

'Erdoğan' açıklaması sansürlenen Demirtaş'tan açıklama

'Erdoğan' açıklaması sansürlenen Demirtaş'tan açıklama
Erdoğan istedi, Ağbaba ve Demirtaş'ın 'kronometre' yanıtına erişim engeli getirildi

Erdoğan istedi, Ağbaba ve Demirtaş'ın 'kronometre' yanıtına erişim engeli getirildi
Selahattin Demirtaş'tan emekliler ve EYT'liler için çağrı

Selahattin Demirtaş'tan emekliler ve EYT'liler için çağrı

En Çok Okunan Haberler