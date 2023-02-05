Selahattin Demirtaş'tan Saray fotoğraflı 'seçim' mesajı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:17

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 22:17

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlere az bir süre kala sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.

Millet İttifakı'na çağrıda bulunan Demirtaş, "Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır. Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. Samimi bir çağrı yapmak istiyorum: Tüm muhalefet, uzlaşmayla ortak aday çıkarın, sonra hepiniz seçime kadar susup evde oturun. Bu halk seçimi kazanır, mazbatayı da götürür, yeni Cumhurbaşkanına evinde verir. Gerilmeye, panik yapmaya gerek yok, kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Normalde, seçim kazanmak için siyasetçiler halkı ikna etmeye çalışır.



Bizdeyse halk seçimi kazanmış durumda ama kaybetmemek için siyasetçileri ikna etmeye çalışıyor. ??



1/2 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 5, 2023

"SANDIĞA GİDİN"

Demirtaş, bir başka paylaşımında gençlere seslenerek, “Gençler, şu telefonlardan rahatça alabilmek istiyor musunuz? O zaman önce sandığa gidin ve değişim düğmesine basın” dedi.

Gençler, şu telefonlardan rahatça alabilmek istiyor musunuz? O zaman önce sandığa gidin ve değişim düğmesine basın. pic.twitter.com/yXnAVwiqy3 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) February 5, 2023

"MAYIS'TA SÖZLEŞMEN BİTİYOR, SARAY'I BOŞALT"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Demirtaş, "Mayıs'ta sözleşmen bitiyor, lütfen Saray'ı boşalt. Saray'ın sahibi, yani halk taşınacak oraya. Giderken muslukları falan da götürme ha" ifadelerini kullanarak Saray'ın fotoğrafını paylaştı.