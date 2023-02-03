Erdoğan istedi, Ağbaba ve Demirtaş'ın 'kronometre' yanıtına erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:18

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:18

Denizli’deki bir toplu açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel olmadığını savunurken ‘kronometrenin sıfırlanlandığını’ belirtmişti. Erdoğan, "Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı" ifadelerini kullanmıştı.

“Adaylık için kronometre sıfırlandı"diyor.



Milyon euroları oğluna "sıfırlatanlar"

Anayasayı da "sıfırlatacağını" sanıyor!!!



Hiç merak etme Erdoğan 3 ay sonra bu millet seni "sıfırlayacak"! — Veli Ağbaba (@veliagbaba) January 28, 2023

AĞBABA'DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Erdoğan'ın 'kronometre sıfırlandı' açıklamasına sosyal medyadan tepki göstererek, "Milyon euroları oğluna 'sıfırlatanlar' Anayasayı da 'sıfırlatacağını' sanıyor!!! Hiç merak etme Erdoğan 3 ay sonra bu millet seni 'sıfırlayacak'!" ifadelerine yer vermişti.

DEMİRTAŞ'TAN 'SIFIRLAMA' MESAJI

Edirne Cezaevi'nde Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "Kronometre sıfırlandı" sözlerini, 14 Mayıs’ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak “Aklınca 2018'de kronometreyi sıfırlamış, dört dönem için kendine yol yapıyor. Seçim akşamı halk senin kronometreni durdurunca sıfırı görürsün. Bu işler, para sıfırlamaya benzemez” şeklinde değerlendirmişti.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, dün yaptığı başvuruda söz konusu haberlerde "müvekkili Erdoğan’ın itibarını zedeleyici, kişilik haklarına haksız saldırıda bulunulduğunu" öne sürdü, erişim engeli talep etti.

Muhalefet temsilcilerinin yaptıkları açıklamanın ardından "Muhalefetten Erdoğan'a 'Kronometre sıfırlandı' tepkisi" başlıklı haberimize erişim engeli getirildi.