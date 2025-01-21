Ekonomist Özgür Demirtaş duyurdu: Dekan Prof. Dr. Atakan Yalçın Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybetti
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangında hayatını kaybeden isimlerden birinin de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğunu duyurdu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.20 civarında başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sararak 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Özgür Demirtaş #Atakan Yalçın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayak merkezinde yangın faciası
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!
- Yangın çıkan otelin gecelik oda fiyatı ortaya çıktı
- Aynı şekilde paylaşım yapanlara da soruşturma
- Can kaybı 66'ya yükseldi!
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı