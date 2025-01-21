Ekonomist Özgür Demirtaş duyurdu: Dekan Prof. Dr. Atakan Yalçın Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybetti

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangında hayatını kaybeden isimlerden birinin de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğunu duyurdu.

Ekonomist Özgür Demirtaş duyurdu: Dekan Prof. Dr. Atakan Yalçın Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:21

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün gece saat 03.20 civarında başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sararak 66 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #Özgür Demirtaş #Atakan Yalçın

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