Selahattin Demirtaş, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de polisevine PKK'li teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadığını duyurdu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne PKK'li teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateş sırasında yaralanan 2 polis memurundan Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Saldırının ardından Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 'kınama' mesajı geldi. Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum.
Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır.
Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim."
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Putin'in şefinden bomba itiraf...
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!