Selahattin Demirtaş, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

27 Eylül 2022 Salı, 13:10

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne PKK'li teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateş sırasında yaralanan 2 polis memurundan Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saldırının ardından Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan 'kınama' mesajı geldi. Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum.

Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim."