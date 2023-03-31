Selçuk Geçer de siyasete giriyor: Aday adayı olduğunu duyurdu
Ekonomist Selçuk Geçer milletvekili adayı olmak için CHP'ye başvurdu. Geçer, neden aday adayı olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:
"Siyaset için değil, halk için adayım
Haklarımızı sonuna kadar almak için adayım
İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için adayım
Kadınlar, gençler, çocuklar, öğrenciler, eşit haklar için adayım
Halkın partisi ;
Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayım"
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