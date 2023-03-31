Selçuk Geçer de siyasete giriyor: Aday adayı olduğunu duyurdu

Ekonomist Selçuk Geçer milletvekili adayı olmak için CHP'ye başvurdu. Geçer, neden aday adayı olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:06
Selçuk Geçer de siyasete giriyor: Aday adayı olduğunu duyurdu
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Konu hakkında Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Geçer, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset için değil, halk için adayım

Haklarımızı sonuna kadar almak için adayım

İşçi, Çiftçi, Emekli, Memur için adayım

Kadınlar, gençler, çocuklar, öğrenciler, eşit haklar için adayım

Halkın partisi ;

Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayım"


Selçuk Geçer CHP Milletvekili

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