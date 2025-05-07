'Selçuk Tengioğlu' hesabı açmış: Özgür Özel'i tehdit eden bir kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:47

Güncelleme: 07.05.2025 - 14:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden çıkışı sırasında yumruklu saldırı düzenlenmişti.

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu isimli zanlı gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak sosyal medyada saldırıya destek ve Tengioğlu adına hesap açıp Özel'i tehdit edenlerin mesajları durmadı. Sözkonusu hesapları kullanan biri polis tarafından tespit edildi. Gözaltına şüphelinin Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Özgür Özel'i daha önce sosyal medya üzerinden tehdit eden bir şüpheli de Trabzon'da yakalanarak tutuklanmıştı.