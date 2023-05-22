AP lideri Vecdet Öz'den Sinan Oğan'a Erdoğan tepkisi: 'İçimize sindiremedik'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 03:00

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi (AP) Genel İdare Kurulu, ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. AP Genel Başkanı Vecdet Öz, önceki gece yaptığı açıklamada, partinin Atatürkçü tabanına işaret ederek, “Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzem. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir” dedi.

Öz resmi kararı Kılıçdaroğlu’nun bugün partilerini ziyareti sonrası duyuracaklarını kaydetti. Kararın geç saatte olsa dahi açıklanmasının arkasında ise “ittifak içindeki olası farklı kararların AP açısından önünü almak” olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’e konuşan Öz, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile görüştüğünü, Özdağ’ın “Kurullarla görüşeceğiz ancak muhtemelen tarafsız kalma kararı çıkacak” dediğini aktardı. Oğan’ın Erdoğan ile görüşmesinden ise haberi olmadığını açıklayan Öz, “Haberim olsaydı karşı çıkardım. Ziyareti içime sindiremedim. GİK’teki 50 arkadaşım da içine sindiremedi. Bu ittifak öncelikli olarak iktidara muhalefet etmek için kuruldu” dedi.

(Vecdet Öz)

‘İTTİFAK BİTTİ’

Oğan ile Özdağ’ın önceki gün bir araya gelmesini de eleştiren Öz, “Bu ittifak yalnızca Özdağ ve Oğan’dan oluşmuyor” diye konuştu. İkinci tura kalamadıklarını, milletvekilliği seçimlerinin de tamamlandığını aktaran Öz, “Bu ittifak fiili olarak bitti, ömrünü tamamladı” değerlendirmesinde bulundu. Öz, yurtdışında oy verme işlemlerinin başladığını bu nedenle kararlarını geciktirmeden açıkladıklarını da vurguladı.