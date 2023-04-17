Selvi Kılıçdaroğlu, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu: Bahçelerimizden umut biçeceğiz

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:00

Selvi Kılıçdaroğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık da eşlik etti. Kılıçdaroğlu Kızılcaali köyünde sera işçileri ile bir araya geldi. Köydeki seraları tek tek gezen Kılıçdaroğlu, işçilerle birlikte turp, roka ve kıvırcık topladı.

Kılıçdaroğlu burada, “Böyle doğal ürünlerle beslenmek artık bizim için hayal oldu. O yüzden bu ürünleri, bu toprakları korumalıyız” dedi. Kılıçdaroğlu, ardından köy muhtarlığında köyün kadınları ve çocukları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendisine yoksulluktan yakınan kadınlara “Aile Destekleri Sigortası”nı anlattı. Kılıçdaroğlu, paranın kadınların hesaplarına yatırılacağını söyledi. Kartlarını ise kimseye vermemeleri konusunda tembihledi.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı Nesin Vakfı oldu. Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu çocukların faaliyetlerini ve Nesin Vakfı Müzesi’ni gezdirdi. Selvi Kılıçdaroğlu ardından bir kafede, “Çatalca Anneleri” ile bir araya geldik. Yoğun bir kalabalığın karşıladığı Selvi Kılıçdaroğlu kadınlara, “Bizim amacımız yeterince gıdaya ulaşamayan çocuklara destek olmak. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” dedi.

Son olarak Çakılköyü’ndeki fide işçileri ile buluşan Kılıçdaroğlu sorunları dinledi. Kazançlarının azaldığını anlatan işçiler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan üreticilere dağıttıkları fidelerin kendilerinden satın alınmasını istediklerini söyledi.