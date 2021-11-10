Selvi'den Barlas'a: Çok yanlış bir kafa yapısı
Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın “CHP kapatılmış olabilir” şeklindeki ifadesine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den tepki geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısında Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas'ı eleştirdi.
Barlas'ın dünkü köşe yazısında kullandığı "Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" şeklindeki ifadesine değinen Selvi, şunları söyledi:
"ÇOK YANLIŞ BİR KAFA YAPISI"
Çok yanlış bir kafa yapısı. CHP’yi 12 Eylül yönetimi kapattı ama millet açtı. Partilerin kapatılmasını değil, partilerin kapatılmasının yasaklanmasını savunmak gerekiyor. Bunun için de yasakçı değil, özgürlükçü bir zihniyete sahip olmak gerekli. "
BARLAS NE DEMİŞTİ?
Barlas, yazısında "Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" ifadesini kullandı. Barlas, "Unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son Anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu?" diye devam etmişti.
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